Pasgeboren Sara is ernstig ziek in coronatijd: ’Ik zat gebroken en alleen aan haar bed’

Klaas en Susanne met hun dochtertje Sara, die microcefalie heeft. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - De wereld van Klaas en Susanne staat op zijn kop. Sinds de geboorte van hun dochtertje Sara vorig jaar november met de zeldzame en ernstige ziekte microcefalie, gaan ze het ziekenhuis in en uit. Hoe ziet het leven van een zorgenkindje in coronatijd eruit? „Een operatie die wordt uitgesteld, spannende uitslagen waar maar één ouder bij mag zijn en de andere ouder nagelbijtend thuis op de bank meekijkt. Het is soms hartverscheurend en keihard”, zegt vader Klaas.