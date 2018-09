’Jos Brech woensdag waarschijnlijk terug naar Nederland’

Het Openbaar Ministerie kan de uitlevering nog niet bevestigen, zo laat zij aan de NOS weten. De aanklager bevestigt pas officieel wanneer Brech daadwerkelijk is uitgeleverd.

Bronnen vertelden aan de Spaanse omroep dat het vliegtuig woensdag om 15.00 uur vanuit Barcelona vertrekt. Het is niet duidelijk waar het toestel in Nederland aan de grond wordt gezet. Ook is niet bekend waar de verdachte zal verblijven.

Zodra Jos Brech voet op Nederlandse bodem zet, wordt hij opnieuw aangehouden.

