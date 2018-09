Uitslag Stelling: Niet in de paniekstand

Sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 is Nederland buiten schot gebleven, maar sinds vrijdag is ook hier ’officieel’ sprake van een islamitische terroristische aanslag. Een 19-jarige Afghaan stak op station Amsterdam CS in op twee Amerikaanse toeristen die bij een infobalie in de rij stonden.

Dat Nederland, net als onze buurlanden, niet al eerder doelwit is geweest, noemt 55% van de stellingdeelnemers ’geluk’. Een op de tien (9%) vindt het de verdienste van onze veiligheidsdiensten die alert zijn op radicalisering. „De inlichtingendiensten zijn volgens mij goed bezig”, stelt een deelnemer. „Al zijn die zogenoemde ’lone wolves’ moeilijk in de gaten te houden. De overheid doet zijn best, dat blijkt nu de dader onmiddellijk gepakt is.”

Uiteraard kon moslimterreur ook in ons land niet uitblijven, vinden bijna alle stellingdeelnemers (95%). Velen vrezen dat deze aanslag pas het begin is: „We komen vanzelf aan de beurt wacht maar af, en dan is het meteen goed raak ook.” Een ander relativeert: „Dit kan toch overal en door iedereen gedaan worden.” En: „IS heeft deze aanslag niet opgeëist.”

Bij de steekpartij werd verdachte Jawed S. – een Afghaanse vluchteling uit Duitsland die per trein hier naartoe was gereisd – vrijwel direct uitgeschakeld en ingerekend. De slachtoffers raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De gemeente Amsterdam, het OM en de politie vinden extra veiligheidsmaatregelen niet nodig. Het dreigingsniveau (nu 4 op een schaal van 5) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid blijft hetzelfde.

Van paniek lijkt dan ook niet echt sprake, en dat is een heel goede zaak vindt 55% van de stellingdeelnemers. „Gelukkig maar”, stelt een respondent. „We moeten ons niet gek laten maken. Gewoon lekker doorleven.” Terreurdaden van kwaadwillende eenlingen zijn toch niet uit te bannen, vindt 51%. „Mensen met wapens – moslim of niet – hou je niet tegen. Om moedeloos van te worden, want je bent machteloos.”

Veel stellingdeelnemers vinden het zaak alerter te zijn op wie het land binnenkomt. „Bewaking aan de grens en haatpredikers zonder pardon uitzetten”, vindt iemand. „Grenscontroles op treinen, bussen en snelwegen. En er moet veel meer politie of soldaten op straat te zien zijn. Dat heeft een afschrikwekkend effect.”

„Tuurlijk zullen er meer islamitische terreuraanslagen volgen”, stelt een deelnemer. „De islam is al een tijd in oorlog met het westen, alleen vat de regering dit veel te licht op.” Nog iemand: „We hebben hier al meerdere aanslagen gehad, maar om geen paniek te veroorzaken, wordt dan gesproken over ’verwarde personen’.” En: „Dit valt niet te voorkomen, dit is de tol die we betalen voor tolerantie.”

Een enkeling zegt dat we ervoor moeten waken niet door te slaan: „Ik denk dat we voldoende doen om aanslagen te voorkomen, anders wordt het hier een politiestaat en dat moeten we ook niet willen.” Nog een reactie: „Aanslagen? De tijd zal het leren. Even geen cartoonwedstrijden meer aankondigen.”