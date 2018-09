Vermiste peuter (1,5) na vijf dagen levend teruggevonden in bos

Het 20 maanden oude meisje genaamd Xiaojiao, werd afgelopen weekend door een medewerker van de lokale elektriciteitscentrale aangetroffen in het bos. Ze lag aan de rand van een riviertje tussen de bomen op de grond. Zo meldt de Daily Mail.

Het meisje was op de dag van haar verdwijning aan het spelen met haar grote broer (6) en zus (4), toen ze op een onbewaakt moment in haar eentje het bos in liep.

De politie startte de volgende dag een grootschalige zoekactie, waaraan in totaal 700 mensen meededen. Vijf dagen later werd het meisje levend teruggevonden.

Ziekenhuis

De peuter is na haar vondst direct overgebracht naar het ziekenhuis. Ze had last van uitdrogingsverschijnselen en zat onder de insectenbeten. Artsen spreken van een wonder. Vermoedelijk heeft het meisje regenwater gedronken om haar dorst te lessen.