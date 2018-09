24 uursstaking beveiligers voor ’goede cao’

De staking begint middernacht en duurt 24 uur. Er wordt onder meer gestaakt in asielzoekerscentra, bij Shell Moerdijk, bij de Vrije Universiteit Amsterdam en Rotterdam The Hague Airport. „Naast al deze locaties zijn er nog tientallen andere plaatsen waar één of meer beveiligers het werk neerleggen”, aldus Mohamed Gafki, bestuurder FNV Beveiliging.

Vorige week leidde een dreigende staking door beveiligers op Schiphol tot een doorbraak in de onderhandelingen. Schiphol vreesde dat de 24 uursstaking ongeveer 200.000 reizigers overlast zou bezorgen. De staking werd afgeblazen nadat er een akkoord werd bereikt over een nieuwe cao voor de 3000 Schiphol-beveiligers, waarin een loonsverhoging is opgenomen, afspraken over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van werktijden.

CNV verwacht dat de aankomende staking de nodige hinder zal opleveren voor medewerkers en bezoekers. „Ze kunnen niet rekenen op de gebruikelijke service van de beveiligers. Die laten voor een dag de boel de boel, en treden alleen op bij calamiteiten”, aldus onderhandelaar Erik Maas.