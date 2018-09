Vier dagen nadat Jawed S. twee Amerikaanse toeristen neerstak op het Amsterdamse Centraal Station is niet zozeer de gebeurtenis zelf nog in het nieuws, maar staat de reactie van de Nederlandse bevolking op de steekpartij ter discussie. Voor buitenstaanders lijkt dat vreemd, maar ik, inwoner van een land waar het navelstaren is uitgevonden, had het eigenlijk wel verwacht.