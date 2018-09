Vermiste Arjen is mogelijk gaan hiken

Om die reden heeft de politie dan ook besloten om geen onderzoeksteam naar Noorwegen te sturen. „We staan in nauw contact met de Noorse politie en hopen dat hij zelf weer tevoorschijn komt”, zo klinkt het.

Arjen is sinds 20 augustus spoorloos en verontruste vrienden en familie hebben geen idee waar de Amsterdammer is. „We houden alle opties open en hopen dat hij snel gevonden wordt”, meldde zijn goede vriendin Ancilla van de Leest eerder vandaag. „De Noorse politie werkt hard in deze zaak.”

Kamphuis is een bekende cybersecurityspecialist die onder andere bevriend is met WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Zijn vermissing is inmiddels dan ook nieuws in binnen- en buitenland.

