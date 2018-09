’Trump drijft Merkel in armen van Poetin’

Wolfgang Ischinger spreekt de toehoorders toe van de Veiligheidsconferentie in München. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Hoe langer Donald Trump president blijft, des te groter de kans dat de anti-Amerikaanse krachten in Duitsland de overhand zullen krijgen en het land in de armen van Rusland en China wordt gedreven, aldus de nestor van de Duitse diplomatie, Wolfgang Ischinger, in een interview aan het persbureau Reuters.