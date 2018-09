Wilders reageert op uitspraken Jawed S.

Amsterdam - PVV-leider Geert Wilders heeft via Twitter gereageerd op de uitspraken die de negentienjarige Jawed S. heeft gedaan tijdens een van de verhoren. Jawed S. vindt dat in Nederland de profeet Mohammed, de Koran, de islam en Allah veelvuldig worden beledigd. Hij noemt in zijn verklaring daarbij onder meer PVV-leider Geert Wilders, aldus het Openbaar Ministerie.