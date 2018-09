Miljoen moslims vast in kampen

Een demonstrant heeft de vlag van Oost Turkestan op haar gezicht geverfd met op de plek van haar mond de kleuren van de Chinese vlag tijdens een manifestatie tegen Peking in het Turkse Istanboel. Ⓒ foto AFP

Shanghai - China wordt niet warm of koud van de toenemende internationale kritiek over de behandeling van de moslimminderheid in het land. Het sterkt het land in het geloof dat men een gerechtvaardigde strijd tegen terreur voert. Ondertussen worden zo’n miljoen Oeigoerse mannen vastgehouden in 73 kampen in de autonome regio Xinjiang.