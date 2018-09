Thierry Baudet verlooft zich met vriendin

Forum voor Democatie-leider Thierry Baudet. Ⓒ ANP

Amsterdam - Thierry Baudet is verloofd. De Forum voor Democatie-leider heeft zijn vriendin Davide Heijmans ten huwelijk gevraagd. Via Instagram meldt hij: „Graag hadden we het langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt. Dan kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd.”