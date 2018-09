Storm Gordon mogelijk als orkaan aan land

Een specialist van National Hurricane Center zei dat Gordon de komende 36 uur orkaankracht, categorie 1, kan bereiken. Dat gaat waarschijnlijk voor levensgevaarlijke golven zorgen aan de Amerikaanse zuidkust, waaronder de Mississippi-delta. Bovendien kan er afgezien van hoge windsnelheden plaatselijk 150 millimeter regen vallen.

Een waarschuwing is afgegeven voor een gebied dat loopt van oostelijk Louisiana, met onder meer New Orleans, tot de grens tussen de staten Alabama en Florida. Ook lopen in de regio platforms voor de winning van olie en gas op zee gevaar. Het centrum van Gordon lag maandagmiddag in de buurt van Marco Island, voor de zuidwestkust van Florida.