Sterke aardbeving schokt Taiwan met kracht van 6,5

Het epicentrum bevond zich 22,7 kilometer ten zuiden van het oostelijke district Yilan, op een diepte van 66,8 kilometer. De beving was op heel het eiland voelbaar. De aardbeving werd geregistreerd om 13.11 uur lokale tijd (7.11 uur). Al snel volgde een naschok met een kracht van 5,4. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had de eerste beving een kracht van 6.

In de hoofdstad Taipei legden de autoriteiten het metroverkeer stil. In heel de stad waren sirenes hoorbaar. Volgens een journalist van het Franse persbureau AFP voelde het aan als de zwaarste beving tot nu toe dit jaar. De schok zou zo’n 10 seconden geduurd hebben.

Er is niet onmiddellijk melding gemaakt van ernstige schade of fysiek leed.

Taiwan heeft vaker te maken met aardbevingen. Het land bevindt zich op de scheiding van twee tektonische platen. Zo vielen in 2018 17 doden en 300 gewonden bij een beving met kracht van 6,4 nabij Hualien. De zwaarste aardbeving ooit had er een kracht van 7,6 in september 1999. Toen kwamen ongeveer 2.400 mensen om het leven bij de zwaarste natuurramp ooit in de geschiedenis van Taiwan.