Vaccin tegen rotavirus bij baby’s en peuters wordt niet vergoed

Het gaat daarbij om een uitbreiding van de HPV-vaccinatie bij jongeren tussen de 18 en 26 jaar. Het gaat om vrouwen die zich niet eerder hebben laten vaccineren en om mannen, die eerder niet in aanmerking kwamen voor het vaccin. Eerder is al besloten dat naast meisjes vanaf dit voorjaar ook jongens kunnen worden ingeënt tegen HPV en dat de leeftijd daarvoor omlaag gaat naar 10 jaar. Een vaccinatie tegen HPV beschermt tegen baarmoederhalskanker, vaginakanker, schaamlipkanker, peniskanker, anuskanker en mond- en keelholtekanker.

Ook wordt aan meer risicogroepen een jaarlijkse griepprik aangeboden: aan mensen met long covid, met morbide obesitas, met dementie en zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap. Ze zullen veelal via hun huisarts worden benaderd. Voor zwangere vrouwen komt een andere route, via verloskundige zorgverleners.

De staatssecretaris volgt met deze uitbreidingen eerdere adviezen van de Gezondheidsraad. De raad wilde dat ook werd ingeënt tegen het rotavirus maar dat volgt Van Ooijen dus niet op. Het rotavirus kan een ontsteking van maag en darmen veroorzaken bij vooral baby’s en peuters. De infectie kan heftig zijn; elk jaar belanden ongeveer 3600 kinderen onder de vijf jaar ermee in een ziekenhuis. Enkele kinderen overlijden door het rotavirus.

Van Ooijen betreurt het dat niet voor alle drie de groepen het benodigde extra geld kon worden vrijgemaakt in de Voorjaarsnota, die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. „Voor het rotavirus is het niet gelukt. Natuurlijk had ik het liever anders gezien maar omdat de financiële middelen op dit moment echt beperkt zijn, hebben we keuzes moeten maken”, laat hij weten.