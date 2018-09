Lili en Howick weer terecht na onderduiken

De twee Armeense kinderen Lily en Howick tijdens de zitting van de Raad van State over hun asielprocedure. Ⓒ ANP

Den Haag - De in Nederland opgegroeide Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13) zijn weer terecht, nadat ze enkele dagen ondergedoken hebben gezeten. Esther van Dijken, die in nauw contact staat met de familie en de kinderen, bevestigt maandag berichtgeving hierover in het AD.