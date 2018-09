VVD’er zegt het minst

Deze en andere cijfers, bijvoorbeeld over Trump als meest besproken wereldleider in onze Tweede Kamer, gevolgd door Macron, zet De Telegraaf vandaag op een rij.

De data over de periode sinds het aantreden van Rutte III zijn verzameld door Haagse Feiten en PBLCO.

Uit het onderzoek blijkt dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de bewindspersoon is die het meest het woord voert in het parlement en bij de Kamerleden is dat Martin van Rooijen (50Plus). Van de fractievoorzitters is SGP’er Kees van der Staaij het meest breedsprakig en van die groep laat Marianne Thieme het minst haar gezicht zien in debatten.

Meeste schriftelijke vragen voor Grapperhaus

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet regelmatig schriftelijk uitleg geven. Hij kreeg veruit de meeste schriftelijke vragen (253 sets vragen). De SP stelde het vaakst Kamervragen (462), Forum voor Democratie met acht keer het minst.

Van ’t Wout reageert dat hij als vice-fractievoorzitter en campagneleider voor de VVD druk is achter de schermen. Hij stelt dat bij ’het managen van een grote fractie’ binnen een coalitie van vier partijen ander soort werk komt kijken ’dat ook in het belang van de kiezer is, alleen niet altijd direct zichtbaar’.