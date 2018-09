Opperrechter sluit Bemba uit van verkiezingen

Jean-Pierre Bemba in het Internationaal Strafhof ICC Den Haag op archiefbeeld. Ⓒ EPA

KINSHASA - Het hooggerechtshof van de Democratische Republiek Congo heeft oppositieleider Jean-Pierre Bemba definitief uitgesloten als kandidaat voor de presidentsverkiezingen in december. Reden is diens veroordeling door het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) wegens omkoping van getuigen en belemmering van de rechtsgang. Het ICC sprak de voormalig krijgsheer in juni in hoger beroep verrassend vrij van oorlogsmisdaden.