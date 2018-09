Agenten zagen Afghaan voordat hij toesloeg

De negentienjarige Jawed S. was drie kwartier op het Centraal Station voordat hij twee Amerikanen neerstak. Agenten schoten hem vlak daarna neer. S. had twee messen bij zich, aldus Aalbersberg. „Dat waren echt grote messen.” Volgens hem was S. op weg om meer slachtoffers te maken. Aalbersberg is trots op deze agenten. „Ze hebben veel mensen gered.”

De man was boos op alle Nederlanders vanwege de voortdurende belediging van de islam. Hij noemde ook PVV-leider Geert Wilders regelmatig.

