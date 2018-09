Moskee doet aan ’landjepik’

Dat bevestigt burgemeester Wouter Kolff in de beantwoording van raadsvragen van de VVD. Volgens Kolff is vorig jaar tijdens de herinrichting van de omgeving gebleken dat de erfgrens van het islamitisch centrum aan het Van der Steenhovenplein in Wielwijk op drie punten afwijkt van de oorspronkelijke uitgifte van het perceel bouwgrond in 2010.

De gemeente Dordrecht heeft de Al Fath moskee geconfronteerd met deze vorm van ’landjepik’ en heeft voorgesteld dat de extra gronden kunnen worden aangekocht. „Wij spreken in dit geval over een grenscorrectie”, aldus de burgemeester. Het moskeebestuur is inmiddels akkoord gegaan met het aanbod. De door beide partijen ondertekende koopovereenkomst ligt momenteel bij de notaris voor verdere afhandeling.

De moskee kwam in het voorjaar onder vuur te liggen toen bleek dat er ruim een kwart miljoen euro vanuit Saoedi-Arabië was bijgedragen voor de bouw van het gebedshuis, dat bovendien haatpredikers met open armen zou ontvangen. Het bestuur van Al Fath reageerde geschrokken op de commotie en beloofde beterschap.

Zo werd onder meer toegezegd dat de preken in het Nederlands vertaald zouden worden. Ook zou er streng op worden toegezien dat haatpredikers geen podium meer krijgen. Het is nog onduidelijk of daar al iets van terecht is gekomen.