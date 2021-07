Man met openstaande celstraf vlucht op blote voeten, maar wordt getackeld door politie

De politie controleerde rond 23.20 uur een auto op de Samaritaan. Toen de man te horen kreeg dat hij nog dertig dagen moet zitten wegens een mishandeling, ging hij ervandoor. Op blote voeten rende hij via het Sint Josephplantsoen richting Tudderenderweg. Agenten sprintten de man achterna en konden hem tackelen toen hij de struiken in sprong. Hij is overgebracht naar het politiebureau in Maastricht.