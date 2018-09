Bond van Wetsovertreders boos op politiechef

„Aalbersberg mocht dit niet vertellen omdat de verdachte in volledige beperking zit, hij mocht niet eens in het programma zitten over deze zaak”, stelt de BWO in een verklaring. De hoofdcommissaris is volledig zijn boekje te buiten gegaan volgens de bond.

De BWO wil dinsdag opheldering van het Openbaar Ministerie over het interview.

Het OM laat in een reactie weten dat de beperkingen van S. maandag zijn opgeheven voordat de hoofdcommissaris in de uitzending aan het woord kwam.

Bekijk ook: Agenten zagen Afghaan voordat hij toesloeg