Linkse partijen slijpen messen voor ’multiculti’-debat met Blok

VVD-minister Blok (Buitenlandse Zaken) werd fel bekritiseerd naar aanleiding van zijn analyse dat ’vreedzame multiculturele samenlevingen’ niet bestaan. Ⓒ ANP

Den Haag - Zéggen dat verschillende etnische groepen niet met elkaar kunnen samenleven, is één ding, maar víndt Stef Blok dat ook? Dat is de belangrijkste vraag die de VVD-minister van Buitenlandse Zaken te beantwoorden heeft in het debat van deze week over zijn positie. Antwoord op de vraag komt er waarschijnlijk niet.