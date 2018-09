’Kijk uit naar verwarde mensen op straat’

Dat zegt hij in een interview met Trouw naar aanleiding van een onderzoek dat dinsdag wordt gepubliceerd.

Volgens Hoes moeten mensen hun ogen open blijven houden voor mensen in de omgeving die mogelijk verward gedrag vertonen. „Pas als een verward persoon wordt gezien, kan het herstel beginnen”, aldus Hoes. Het betekent volgens Hoes echter niet dat hulpverlening niet meer nodig is. Volgens hem is naar elkaar omkijken pas het begin, dan wordt het gesignaleerd.

Het team van Hoes heeft twee jaar onderzoek gedaan naar het helpen van „verwarde personen.” Op 1 oktober wordt de commissie opgeheven.

In een paginagrote advertentie in de Volkskrant roepen tal van prominenten samen met de commissie op „meer oog te hebben voor elkaar, want Nederland dreigt een niemandsland te worden’’.

Het manifest is ondertekend door tal van bekende Nederlanders, onder wie tv-presentatrice Anita Witzier, snowboardster Bibian Mentel, oud-politici als Erica Terpstra, André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) en Boris van der Ham (voorzitter Humanistisch Verbond) en cabaretier Jörgen Raymann.