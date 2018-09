’Wel strenge regels voor Nederlander in nood’

Blijkbaar kan iedereen, niet zijnde een Nederlander, hier direct een uitkering aanvragen en is daar blijkbaar geen of in ieder geval te weinig controle op. Wordt fraude ontdekt dan duurt het maanden zo niet jaren voordat deze stopgezet kan worden.

Ben je een Nederlander in nood dan moet je geduld hebben en heel veel formulieren bij verschillende loketten invullen en is er veel controle. Bij vermeende fraude wordt de uitkering direct gestopt.

Waarom je eigen burgers zo strak behandelen en onze buitenlandse medemens niet?

Dick Drogt