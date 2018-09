’Uitkering alleen voor hen die het nodig hebben’

Deze tussenpersonen zorgen voor o.a. valse handtekeningen, nepadressen en valse papieren, waaruit blijkt dat de Poolse arbeidsmigrant in Nederland is en gewoon aan zijn sollicitatieplicht voldoet. In werkelijkheid zijn ze in Polen aan het werk en genieten hier van de uitkeringen.

Het blijkt dat het UWV al vanaf 2012 hiervan op de hoogte is en er niets aan kan doen. In mijn ogen zijn de uitkeringen voor mensen die het echt nodig hebben, nu gaan ze naar buitenlandse arbeidsmigranten.

Nederland is een goed land, alleen niet als je Nederlander bent.

Theo Hageman, Eindhoven