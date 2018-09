Zaak Milica van Doorn: Hüseyin A. grote afwezige

Tijdens de inhoudelijke behandeling op 19 en 21 november ziet de familie van Milica de verdachte Hüseyin A. (48) waarschijnlijk voor het eerst.

De rechtbank wees gisteren een verzoek van de verdediging af om een tegenonderzoek te doen naar het dna in de spermasporen die in Milica werden gevonden. De advocaten van Hüseyin A. denken dat het dna vervuild is geraakt door heen en weer gesleep, en wilden dat IFS, Independent Forensic Services, het monster ook onderzoekt.

Hüseyin A. heeft tijdens een verhoor tegen de politie verteld dat op de avond in juni 1992 waarin Milica verdween, een vrouw ,,klootzak” tegen hem riep. Hij zou op de grond zijn gevallen. Volgens advocaat Tom van Assendelft was Hüseyin A. onder invloed van pijnstillers in verband met gebitsproblemen tijdens dat verhoor. Het Openbaar Ministerie onderzoekt dat. Ook zei Hüseyin A. dat hij zich kon herinneren dat hij Milica in de nacht van 7 op 8 juni 1992 was tegengekomen, en dat hij op dat moment ,,een geest” in zich kreeg.

Het lichaam van de 19-jarige Milica werd teruggevonden in de vijver van de Sint Jozefkerk in Zaandam. De pastoor ontdekte haar. De moord bleef jaren onopgelost.

Nadat in 2012 dna-verwantschapsonderzoek mogelijk werd, kwam er ook een doorbraak. Het dna dat bij haar werd gevonden wees op een man met Turkse voorouders. Een familielid van Hüseyin A. deed mee aan het onderzoek waarvoor 133 mannen waren uitgenodigd, waarna de verdachte snel kon worden opgepakt.

De rechtbank Noord-Holland trekt twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de zaak: 19 en 21 november.