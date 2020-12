Auto rijdt in op voetgangersgebied Trier: vier doden, onder wie baby

Het jongste slachtoffer is 9 maanden oud, een ander slachtoffer 72 jaar oud. Van de andere twee dodelijke slachtoffers is nog geen identiteit bekend. „Het is een verschrikkelijke dag”, zegt minister Roger Lewentz van Rheinland-Pfalz op een persconferentie.

De politie zegt dat de bestuurder, een 51-jarige man uit de omgeving van de stad, is aangehouden. Zijn huis wordt doorzocht en de verdachte wordt verhoord. Burgemeester Wolfram Leibe ’kan niet begrijpen, hoe iemand op het idee komt’.

De autoriteiten hebben vooralsnog geen concrete aanwijzingen dat de man handelde vanuit een politiek gedreven motief, zo werd al eerder gemeld.

Ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat ze mensen door de lucht zagen vliegen na de aanrijding. Tal van mensen raakten gewond, volgens de laatste berichten zeker vijftien. Onder hen zijn ook lichtgewonden.

De bestuurder zou in een grijze Range Rover hebben gereden, meldt Bild. De binnenstad van Trier is afgesloten en mensen wordt nog steeds afgeraden om daarheen te gaan. „Het verzorgen van de gewonden heeft de hoogste prioriteit”, aldus burgemeester Leibe.

Trier ligt in het zuidwesten van Duitsland, in de buurt van de grens met Luxemburg. De autoriteiten vragen solidariteit aan de inwoners van Trier en laten weten dat ze rouwvlaggen hebben besteld.