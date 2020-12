Auto rijdt in op voetgangersgebied Trier: vijf doden, onder wie baby

Het jongste slachtoffer is een baby van 9 maanden oud. Verder stierven een 25-jarige vrouw, een 45-jarige man en een 73-jarige vrouw. „Het is een verschrikkelijke dag”, zegt minister Roger Lewentz van de deelstaat Rheinland-Pfalz op een persconferentie.

De bestuurder, een 51-jarige man uit de omgeving van de stad, is aangehouden. Hij is verhoord. Burgemeester Wolfram Leibe ’kan niet begrijpen, hoe iemand op het idee komt’.

Dakloos

De autoriteiten hebben vooralsnog geen concrete aanwijzingen dat de man handelde vanuit een politiek, godsdienstig of terroristisch motief. Wat er wel door zijn hoofd ging, is nog ’volledig onbekend’, zo werd gesteld op de persconferentie. Hij reed bewust op mensen in, maar zou mogelijk een psychiatrische stoornis hebben. De man is kortgeleden onderzocht door een arts.

De man had volgens Duitse media geen vaste verblijfplaats. Hij woonde de laatste tijd in zijn auto. In zijn bloed werd 1,4 promille alcohol gevonden.

De autoriteiten zullen later beslissen of ze de man in detentie plaatsen of overbrengen naar een psychiatrische instelling.

De minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland-Palts zegt dat aan de route die de man in zijn auto aflegde te zien was dat de daad opzettelijk was. „Hij is zigzaggend gereden om zoveel mogelijk leed te berokkenen aan de voetgangers”, aldus Roger Lewentz.

Bloedbad

Het incident heeft voor een schok gezorgd in Trier. Ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat ze mensen door de lucht zagen vliegen na de aanrijding.

De bestuurder reed in een grijze Range Rover, meldt Bild. De binnenstad van Trier is afgesloten en mensen werden nog steeds afgeraden om daarheen te gaan. „Het verzorgen van de gewonden heeft de hoogste prioriteit”, reageerde burgemeester Leibe direct na het incident.

Trier

Trier ligt in het zuidwesten van Duitsland, in de buurt van de grens met Luxemburg. De autoriteiten vragen solidariteit aan de inwoners van de stad en laten weten dat ze rouwvlaggen hebben besteld.