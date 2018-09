Honderden migranten gered bij Spaanse kust

Zeven schepen met bijna tweehonderd mensen dreven in de Straat van Gibraltar. In het westen van de Middellandse Zee voeren nog eens negen boten met 467 mensen. De migranten werden allemaal naar de regio Andalusië gebracht.

De stroom vluchtelingen richting Spanje is de afgelopen tijd sterk gegroeid, hoewel de totale stroom via de Middellandse Zee is afgenomen.