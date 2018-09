SP is om: onderzoek opvang migranten in Afrika

In januari gaf Marijnissen al plotseling meer duidelijkheid over hoe haar partij denkt over vluchtelingendeals met Afrika. Ze liet als kersverse leider weten ‘geen principiële bezwaren’ te hebben tegen dat soort afspraken. Nu gaat de socialist een stapje verder door te pleiten voor een onderzoek.

„De procedure en opvang moeten we dichterbij mensen organiseren. Dat maakt de dodentochten onnodig”, zei Marijnissen bij de opening van het parlementaire jaar van de Stichting Machiavelli. „Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld zullen we opvangen, maar voor mensen die willen komen met een puur economisch perspectief is hier geen toekomst.”

Marijnissen stelt in tegenstelling tot het kabinet wel een aantal harde eisen. Zo vindt ze dat er tegelijkertijd met de opvang en registratie van migranten in Afrika een einde moet komen aan ’oneerlijke handelsverdragen’ om te zorgen voor meer economische voorspoed op het continent.

Zoveel duidelijkheid gaf haar voorganger Emile Roemer niet over dit onderwerp. Marijnissen erkende tijdens de bijeenkomst dat migratie voor haar een „ingewikkeld thema” is, maar volgens haar is het beheersen van migratie „een links verhaal”.

De SP-leider kondigde verder een manifestatie aan op 15 september in Rotterdam. Ook GroenLinks organiseert binnenkort een grote manifestatie.