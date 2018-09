Koffieboot eist parkeerplek op

Het koffiehuis aan de Calandkade is al 40 jaar een bekende stek voor veel Hagenaars. Overdevest staat om vijf uur 's ochtends klaar met verse koffie, voor veel bouwvakkers een onmisbaar begin van de dag. Maar inmiddels is het erg moeilijk ondernemen, vertelt vaste bezoeker en adviseur Selmar Will.

"Voor de nieuwbouw is een immens bouwterrein gemaakt, waarvoor een groot deel van de openbare ruimte is afgesloten. Er zijn nog acht tot tien parkeerplekken over."

Er zijn er 20 tot 25 nodig, zo stelt de ondernemer. Vooral 's ochtends vroeg is het een drama, omdat bewoners dan alle plekken bezetten. "Met als gevolg opstoppingen, dubbel parkeren en allerlei onenigheid en gedoe."

Overdevest heeft volgens zijn adviseur deze zomer geprobeerd er met de gemeente uit te komen. "In juli is er even gepraat met wethouder De Mos, die het probleem begreep. Maar in augustus kwam er een ambtelijk briefje dat vijf parkeerplekken genoeg moest zijn. De Mos was toen op vakantie." Volgens Will kan Overdevest niet anders dan een kort geding aanspannen. "Daar wordt niemand blij van, maar het is blijkbaar de enige manier."

Volgens de woordvoerster van wethouder De Mos is er voor de vakantie een voorstel gedaan voor het toewijzen van plaatsen. "Er komen zes parkeerplaatsen direct voor zijn koffieboot in een wijk met een lage parkeerdruk. We hebben nog geen reactie gehad van de ondernemer op dit voorstel", aldus de woordvoerster. "De wethouder is sinds vandaag terug van reces en de koffie staat klaar om er verder over te praten."

Overdevest is daarnaast al vijftien jaar in gesprek met de gemeente over een gedwongen verhuizing, waarbij hij de laatste tijd steeds verder werd 'ingesloten' door de bouwwerkzaamheden. In de oppositie trok Richard de Mos zich in 2014 het lot van de hardwerkende ondernemer aan en met succes want de toenmalige D66-wethouder kwam met taart vieren dat een oplossing in de maak was. "Daarna hoorden we niets meer", aldus Will. "En nu weten we nog steeds niet hoe dit gaat aflopen."

De gemeente is positiever gesteld en stelt dat een voorkeursplek van de ondernemer - aan de Verheeskade bij de Lulofstraat - inmiddels geschikt is gemaakt voor de komst van de koffieboot.