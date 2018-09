KNMI waarschuwt voor hevige regen en onweer

Halverwege de middag is er in het midden en zuiden van het land kans op onweer met plaatselijk veel neerslag in korte tijd. De waarschuwing geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht.

Volgens Weeronline wordt het broeierig warm met 22 graden in het westen tot lokaal 27 graden in het oosten. Die warmte gaat gepaard met een hoge luchtvochtigheid. Die drukkende warmte mondt aan het einde van de middag en avond uit in lokaal felle buien met kans op onweer, hagel en veel regen. Zeer lokaal valt zelfs 60 mm in korte tijd en kan er wateroverlast ontstaan. Die plensbuien hebben mogelijk ook gevolgen voor de avondspits.