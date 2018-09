Groot crimineel netwerk Almelo opgerold: ’Met de bezem door het pauperparadijs’

Een agent tijdens een grote politieactie in de Almelose wijk Nieuwstraatkwartier in samenwerking met de Belastingdienst, justitie en de gemeente. Ⓒ ANP

ALMELO - Het moet dinsdagochtend iets na vijven zijn geweest als een luide knal bewoners van de roemruchte Nieuwstraat in Almelo uit hun slaap wekt. De ontploffing, naar later bleek om een rolluik te forceren, luidde het begin in van een grootschalige inval om criminaliteit tegen te gaan. De onaangekondigde actie bleef niet zonder resultaat, want er werden enkele tientallen arrestaties verricht in het ’pauperparadijs’ dat de buurt heet te zijn.