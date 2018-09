’Wiebes is en blijft een brekebeen’

De Belastingdienst heeft per direct honderden nieuwe krachten nodig, waaronder specialisten in belastingrecht en informatietechnologie. Zeer nijpend zijn de tekorten bij de Belastingtelefoon en de Douane. Dat gaat jaren duren om weer enigszins een goed functionerende en op zijn taak berekende Belastingdienst op poten te zetten.

Kan die ellende iemand worden verweten? Jazeker! In een vorig kabinet was Eric Wiebes staatssecretaris van Financiën. Die ging reorganiseren en wilde daarbij af van maar liefst 30.000 medewerkers. Met een zeer riante vertrekvergoeding verdwenen die door de zijdeur.

Niets aan de hand voor Wiebes. In het huidige kabinet werd hij zelfs gepromoveerd tot minister van Economische Zaken. In het bedrijfsleven zou het exit zijn geweest voor Wiebes. Maar niet in het oldboys-netwerk van de overheid.

Hoe hij het nu doet? Vraag dat maar eens aan de mensen in Groningen. Het is en blijft nu eenmaal een brekebeen.

Jan Muijs, Tilburg