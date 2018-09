Meer legionellaproblemen dan ooit tevoren

Het gaat om een forse toename. In 2016 raakten 454 mensen besmet, van wie er twintig zijn overleden.

De toename hangt mogelijk samen met de verandering van het klimaat. Door het warme weer worden zogeheten koeltorens in gebouwen, ideale plekken voor de legionellabacterie, intensiever gebruikt. Een andere oorzaak zou kunnen liggen bij afvalwaterzuiveringen van twee bedrijven in de vleesindustrie in Brabant. Die installaties zijn eerder aangewezen als bron voor mogelijke legionellabesmettingen in die regio.

Volgens het RIVM is er meer onderzoek nodig om de oorzaken van het gestegen aantal legionellabesmettingen vast te stellen.

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Soms veroorzaakt de bacterie een zware longontsteking, beter bekend als de veteranenziekte.

Het RIVM maakte ook bekend dat afgelopen winter 900.000 mensen geveld waren door de griep. Dat zijn er zo’n 400.000 meer dan in het voorgaande griepseizoen. Door het hoge aantal griepgevallen lagen veel ziekenhuizen maanden overvol met patiënten. Zij moesten wegens complicaties van griep, meestal longontsteking, opgenomen worden.