Man probeert vrouw Turkse grens over te smokkelen in koffer

In een video op Engelse website The Mirror is te zien hoe bewakers de koffer openritsen. De 27-jarige vrouw stapt de koffer uit en duikt ineen, in een wanhopige laatste poging onopgemerkt te blijven. De illegaal uit Oezbekistan werd door haar vriend vanuit Georgia naar het Turkse Hopa gesmokkeld. Naar verluid wilde ze aldaar arbeid verrichten.

Normaal is werken toegestaan wegens het handelsverdrag tussen Oezbekistan en Turkije. Met een visum kun je als burger uit Oezbekistan 30 dagen binnen de Turkse landgrenzen verblijven en aan de slag voor een baas. Omdat de vrouw eerder illegaal, dus zonder visum in het land had gewerkt, was haar kans verkeken.

Het stel werd opgepakt en krijgt een strafzaak voor de kiezen.