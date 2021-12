Burgemeester Vlaardingen sluit belasting ontduikende supermarkt

Er waren nog andere overtredingen. Zo werden er een gestolen paspoort en 60 Poolse viagrapillen gevonden. Daarnaast verkocht de supermarkt sterke alcoholische drank zonder vergunning. De misstanden kwamen aan het licht tijdens een gezamenlijke controle door de politie, douane, inspectie SZW (arbeidsinspectie), NVWA (Nationale Voedsel- en Warenautoriteit), ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team) en de gemeente Vlaardingen. Er waren meerdere overlastklachten over de supermarkt binnengekomen.

Hockeystick en viagra

In totaal zijn vijf supermarkten door heel Vlaardingen gecontroleerd. Bij twee daarvan was alles in orde. In één supermarkt lag een hockeystick achter de toonbank en zijn ook viagrapillen aangetroffen. Deze zaak krijgt een schriftelijke waarschuwing voor slechte hygiëne van de NVWA.

Bij een derde supermarkt legt de NVWA een boete van ongeveer 600 euro op voor roken in het magazijn en een boete van ongeveer 1200 euro voor slechte hygiëne. Binnenkort volgt opnieuw een controle, als dan de problemen niet zijn opgelost gaat de NVWA over tot sluiting.