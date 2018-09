’Moeder staakt verzet: uitzetting Howick en Lili gaat door’

De uitzetting van de kinderen, naar verwachting zaterdag, gaat door, meldt RTL nieuws.

Eerder weigerde moeder Armina, die sinds de zomer in Armenië woont, alle hulp. Maar dat is nu veranderd, laat voogdij-instelling Nidos weten. „We zijn nu bij Armina in Jerevan om te kijken waar de kinderen kunnen gaan wonen”, laat een woordvoerder weten.

Of Howick en Lili naar een tijdelijke opvang gaan, of bij de moeder zelf gaan wonen is nog niet duidelijk.