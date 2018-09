Tourtoeslag voor gluurders op de Wallen

Het Amsterdamse online marketingbureau ThingstodoinAmsterdam heeft een onderzoek gedaan naar twee specifieke zoekopdrachten op Google. De opdracht ’ Red Light District’ in combinatie met de woorden ’price’ (prijs) en ’tour’ (rondleiding) laten opvallende cijfers zien.

De interesse voor de Wallen blijkt via deze zoekopdrachten bijna verdubbeld ten opzichte van 2014. „Meer dan 12.000 zoekopdrachten per maand wijzen tegenwoordig op de directe wens van toeristen om gebruik te willen maken van sekswerkers”, staat in het onderzoek.

Maar was vier jaar geleden tien procent van de zoekenden gericht op een rondleiding in plaats van seks, tegenwoordig bestaat zeventig procent van de interesse voor de Wallen vooral uit familiebezoekjes. In de praktijk gaat het in totaal - seks en rondleidingen - overigens om 2,5 miljoen bezoekers per jaar.

Sekswerkers klagen over de grote groepen starende bezoekers. De overkoepelende belangenbehartiger Proud heeft in kaart gebracht waarom klanten van sekswerkers wegblijven. Een van de redenen zijn de overvolle straten met toeristen. Deze zijn ook nog eens onwetend van de gewoonten op de Wallen. Menig bezoeker maakt ongegeneerd foto’s. Dat leidt regelmatig tot clashes en camera’s en telefoons in de grachten. Sekswerkers en raamexploitanten grijpen naar eigen inzicht in.

Hollander en Blaak opperden om sekswerkers te compenseren via een toegangsprijs van vijf euro. Blaak: „Ik denk dat mensen dat betalen. Pas als je naar een sekswerkers bent geweest, krijg je dat geld als borg bij de uitgang terug.” Die ’uitgang’ is in de optiek van de onderzoekers geen optie. „De Wallen afsluiten, kan in onze ogen niet.”

Een oplossing zou mogelijk een extra belasting of toeslag zijn, die bovenop de reguliere tourticketprijs komt. „Het gluren op de Wallen moet gewoon duurder”, legt de woordvoerder uit. „Er zijn 1500 tot 1700 vergunningen afgegeven voor rondleidingen. Als je een kaartje substantieel duurder maakt, kan je dat extra geld via een gemeentelijk fonds laten terugvloeien naar de sekswerkers.”

Een dergelijke maatregel leidt ook tot minder bezoekers, die alleen maar naar de rode kamers staren. „Hoe duurder de kaartjes, hoe minder mensen er gebruik van maken”, aldus de woordvoerder.