Remkes kritiseert supermarkten: ’Zij nemen geen verantwoordelijkheid’

Supermarktkoepel CBL maakte maandag bekend dat zij toch niet zal aanschuiven bij het gesprek tussen Remkes en ketenpartijen in de productie, verwerking en verkoop van agrarische producten. Ook met hen bespreekt hij mogelijke oplossingen om de stikstofcrisis te bezweren. De VVD-coryfee neemt het retailers kwalijk dat zij ’niet de verantwoordelijkheid nemen’, ondanks de vele mooie woorden over duurzaamheid in reclame-uitingen.

Ook zuivelbedrijven als Friesland Campina en diervoederconcerns hebben al aangegeven niet aan het gesprek over de stikstofproblematiek mee te doen. „Het zou mij een lief ding waard zijn, als ze wel aanwezig zouden zijn”, zegt Remkes. Maar gezien de eigendomsstructuur – het gaat om coöperaties in handen van de boeren – heeft hij hier meer begrip voor.

In het overleg met werkgeversorganisaties VNO, MKB en Bouwend Nederland is de ’roep om versnelling’ uitgesproken, aldus minister Christianne van der Wal (Stikstof). Door de stikstofcrisis is het veel moeilijker voor bedrijven en bouwprojecten om vergunningen te krijgen.

Innovaties als oplossing

Daarnaast benadrukten de werkgevers het belang om open te staan voor innovaties als oplossing voor het stikstofoverschot. „Maar dan moeten ze wel juridisch houdbaar zijn en stand houden bij de rechter”, aldus de minister. Daar zal haar ministerie opnieuw op studeren.

Remkes reageerde verder op de kritiek, vanuit boerenhoek, dat er zo’n grote reeks partijen langskomt om het stikstofvraagstuk te bespreken. „Maar dat was vanaf het begin de bedoeling”, stelde hij. „Omdat ze allemaal betrokken zijn bij het probleem.” Bijvoorbeeld Bouwend Nederland maar ook alle natuur- en milieuorganisaties die maandag aanschoven. „Het zou gek zijn niet met hen te praten.”

Dat Remkes geen wetenschappers heeft uitgenodigd, wil volgens hem niet zeggen dat alle goede plannen en ideeën niet op tafel liggen. „De wetenschappelijke inzichten zijn mij bekend. Ik weet ook dat ze uiteen lopen.”