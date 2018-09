Lewinsky loopt weg uit tv-interview na vraag over affaire Clinton

Lewinksy was te gast bij een conferentie over pesten en besprak daarin de rol van sociale media. Tegen het einde van het intervieuw veranderde de interviewster het onderwerp en kreeg Lewinsky een vraag over Clinton voor haar kiezen. Volgens Lewinsky waren er voor het interview duidelijke afspraken gemaakt. „Voor het interview is mij al gevraagd of die vraag gesteld mocht worden. Ik heb toen al gezegd dat ik er niet over wil praten. Ik ben vertrokken omdat ik wil laten zien dat het belangrijker is dat vrouwen voor zichzelf opkomen. Aan het publiek wil ik mijn excuses aanbieden dat het gesprek op die manier eindigde”, schreef Lewinsky later op Twitter.

Ex-president Clinton maakte in juni tijdens een Amerikaanse tv-show publiekelijk excuses voor de affaire, maar deed dat nooit persoonlijk bij Lewinsky. Vervolgens portretteerde Clinton zichzelf als slachtoffer van de geruchtmakende zaak.