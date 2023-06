Baby sterft door overhitting in auto: ouders zitten in de kerk

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / Alamy Limited

PALM BAY - Een 11 maanden oude baby is afgelopen weekend in Palm Bay in de Amerikaanse staat Florida door overhitting om het leven gekomen nadat ze was achtergelaten in de auto door haar ouders. Dat meldt ABC News. Het stel zat urenlang in de kerk en woonde verschillende diensten bij.