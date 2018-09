'Benoeming EU-topambtenaar was wanbestuur'

Ze schrijft dat in haar rapport na klachten over de omstreden aanstelling van de Duitser Martin Selmayr tot de hoogste ambtenaar van het dagelijks bestuur van de EU. Hij volgde per 1 maart de Nederlander Alexander Italianer op omdat die onverwacht met pensioen ging. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker regelde daarop de promotie van zijn stafchef Selmayr tot plaatsvervangend secretaris-generaal en in één moeite door tot secretaris-generaal.

Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66): ,,De conclusies van de Ombudsman zijn vernietigend. Het was een volstrekte schijnprocedure.''

Volgens de Ombudsman heeft de commissie met haar wijze van handelen het vertrouwen van het publiek in gevaar gebracht. ,,Het college van commissarissen is collectief verantwoordelijk voor dit wanbeleid. Het is raar dat geen enkele commissaris deze gang van zaken heeft betwist.'' Ze stuurt niet aan op het terugdraaien van de benoeming van Selmayr omdat het onderzoek niet over diens geschiktheid ging.

In ’t Veld is benieuwd hoe de nieuwe procedure voor toekomstige benoemingen tot stand zal komen. ,,Ik wil graag weten hoe de commissie dit gaat aanpakken. Het ontwerp daarvan ligt immers in handen van Selmayr zelf.”