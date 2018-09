’Alle pakketten verzamelen’

Mijn dochters hebben tijdelijk mijn adres als hun postadres gebruikt. Zij bestellen veel via websites met als gevolg dat er pakketjes bij ons werden bezorgd. Op één dag kwamen drie (!) verschillende bezorgers aan de deur. Dit is een enorme aanslag op het milieu. Als alle pakketbezorgdiensten het groupage systeem zouden gaan volgen dan komt er op één dag maar één bezorger die alle pakketjes aflevert. Het is heel simpel: alle afzenders laten hun pakketdiensten de pakketjes ophalen en op één centrale locatie bezorgen. Vanuit hier worden de pakketjes gesorteerd op postcode en door één bezorger die die wijk/postcode heeft toegewezen gekregen, afgeleverd.

Hans Willemse,

Loon op Zand