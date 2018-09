Discotheek in Zoetermeer vanuit voertuig beschoten

De politie trof later in de nacht een uitgebrand voertuig aan in Gouda. Mogelijk was deze auto eerder die nacht betrokken bij het incident. Het voertuig stond als gestolen gesignaleerd. Vlak na de autobrand reed een donkere auto weg van het plaats delict.

Omstreeks 02.45 uur kwam er een melding van de schietpartij binnen. Agenten gingen direct de straat op en stonden op de uitkijk bij opritten van de A12. Ondanks een grote zoektocht, werd er niemand opgepakt.

De recherche startte een onderzoek. Bij de club werden kogelgaten en hulzen gevonden. Het is nog niet duidelijk met wat voor een type wapen er werd geschoten.