Rusland: gaatje in ruimtestation mogelijk moedwillig gemaakt

Het gaatje zat bij een Sojoez-vaartuig waarmee een Duitser, een Amerikaanse en een Rus in juni naar het ISS waren gegaan. In het station zaten op dat moment al twee Amerikanen en een Rus. Volgens staatsmedia worden alle bemande en onbemande vaartuigen binnenkort gecontroleerd.

Staatspersbureau RIA Novosti denkt dat het gaatje per ongeluk is ontstaan. Een medewerker van fabrikant Energia zou bij het bouwen van het vaartuig zijn uitgeschoten met een boor. Een bron binnen Energia zegt dat de medewerker het gat snel dichtte met een soort hars, maar niets hierover zei tegen zijn bazen. In de ruimte zou het hars zijn verdwenen.

De vluchtleiding had vorige week gemerkt dat de luchtdruk in het ISS een klein beetje daalde. De zes mensen aan boord waren niet in gevaar en konden daarom blijven slapen. Toen ze opstonden, werden ze op de hoogte gebracht en begon het zoeken naar het gat. Toen dat was gevonden, werd het gat afgeplakt met tape en inmiddels is het helemaal gedicht met een hars. Als er niets aan was gedaan, zou het ISS in achttien dagen tijd zonder zuurstof hebben gezeten en hadden alle bemanningsleden kunnen stikken.

Het gaatje was twee millimeter groot. Aanvankelijk werd gedacht aan een botsing van ruimtegruis, maar Rusland sluit dat inmiddels uit.