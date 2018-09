Moeder Lili en Howick blijft hopen op politiek

Voogdij-instelling Nidos zoekt momenteel in Armenië naar een eventuele oplossing, samen met moeder Armina. Maar volgens Flip Schüller, advocaat van de kinderen Howick (13) en Lili (12) blijft de moeder hopen op een oplossing met de Tweede Kamer. ,,Het is zeer de vraag of de noodzakelijke terugkeervoorwaarden goed te realiseren zijn”, laat Schüller weten. ,,Dat wordt op dit moment onderzocht in Armenië. Maar ondertussen moet de moeder zich op het ergste voorbereiden. Wel blijft ze hoop houden op een oplossing via de Tweede Kamer en staatssecretaris Mark Harbers.”

Ook Elsbeth Faber van voogdij-organisatie Nidos benadrukt dat er niets veranderd is aan de wens om Lili en Howick in Nederland te houden. ,,We zijn op dit moment in Armenië met de moeder om te kijken of er eventueel iets mogelijk zou zijn”, vertelt Faber.

Lili (12) en Howick (13) zijn nu nog in Nederland. Ze hebben enkele dagen ondergedoken gezeten maar waren maandag weer terecht.

Nidos is een onafhankelijke (gezins-)voogdij-instelling die de voogdijtaak uitvoert voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.