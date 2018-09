Explosief naar ambassade VS in Caïro gegooid

Een getuige zegt een ontploffing te hebben gehoord en vervolgens een man te hebben gezien met een rugzak die in brand stond. Veiligheidstroepen werkten de man tegen de grond, waarna het vuur kon worden geblust. Dat gebeurde bij een hotel dat vlakbij de diplomatieke post staat. Later grendelden tientallen agenten het gebied af.

De ambassade meldt dat het onderzoek van de politie is afgerond. ,,De gebruikelijke bezigheden worden hervat'', stelt de diplomatieke post op Twitter. De autoriteiten hebben geen mededelingen gedaan over het motief van de verdachte of zijn mogelijke doelwit.

Amerikaanse diplomatieke posten worden vaker opgeschrikt door dergelijke incidenten. Zo werd de ambassade van de VS in de Turkse hoofdstad Ankara in augustus onder vuur genomen vanuit een langsrijdend voertuig. Een maand eerder was groot alarm geslagen toen een explosief afging buiten de Amerikaanse post in de Chinese hoofdstad Peking.