Toerist heeft oog voor kinderleed

Dat melden hulporganisaties Defence for Children en Terre des Hommes. Zij runnen sinds juni dit jaar het meldpunt op meldkindersekstoerisme.nl. Daar kunnen wakkere reizigers terecht die op verdachte situaties stuiten.

Bekijk ook: Campagne tegen kindersekstoerisme gestart

Het zijn mensen die zich na een onbekommerd dagje zonnen plots afvragen wat die buurman in het hotel met dat jochie uit de buurt moet, op zijn hotelkamer. Of die na een zakendeal in den vreemde in een bar een foto weten te maken van een Hollander in het bijzijn van een veel te jong meisje.

Bekijk ook: Kinderpsychiater opgepakt op verdenking van misbruik in Nepal

Een medewerker van de onderzoeksunit van Terre des Hommes pakt er een melding van een maand geleden bij. De verdachten: twee mannen uit het zuiden van het land. De melder leverde ongeveer een A4’tje aan informatie aan. Namen, telefoonnummers en reisgegevens. Het sterke vermoeden is dat de heren – van wie Terre des Hommes de namen niet kan noemen, aangezien het onderzoek nog loopt – zich in het buitenland aan kinderen vergrepen hebben.

„We gaan dan verder zoeken op sociale media, fora, eigen websites”, vertelt de onderzoeker. Op zijn scherm verschijnt een soort spinnenweb met informatie. En alles wijst erop dat de verontruste melder een punt had. Want de heren hebben opvallend veel verdachte sporen achtergelaten. „Als het dossier concreet genoeg is, gaat het naar de politie.”

De meldingen van afgelopen zomer kwamen uit alle hoeken van de wereld, vertelt Celine Verheijen van Defence for Children. Van Moldavië tot Bali. Dertien meldingen gingen over misbruik, anderen draaiden bijvoorbeeld om kinderporno of kinderhandel. Opvallend: de meeste kwamen van vrouwen, de verdachten zijn allemaal man. Al ligt dat meer aan een stereotiepe beeld, denkt ze. „In landen als Gambia zijn het vaak vrouwen die jongens misbruiken, maar de gemiddelde toerist heeft het beeld dat de sekstoerist een oudere man met een bierbuik is.”

Bekijk ook: Zo wordt jacht op klanten jongenshoertjes geopend

De meldingen zijn soms uitermate gedetailleerd. Compleet met namen, foto’s en andere informatie. „In een geval vermoedde iemand dat de man in de hotelkamer ernaast een kind misbruikte. Toen hebben we direct de liaisonofficier van de Nederlandse politie in Thailand ingeschakeld.”

Of de meldingen van afgelopen zomer al tot concrete zaken hebben geleid, is onduidelijk. Ook een woordvoerder van de politie kan geen cijfers noemen. „Maar elke tip kan heel waardevol zijn”, zegt hij.

Ook het Openbaar Ministerie is blij met het meldpunt, zeker omdat Terre des Hommes ook banden heeft met organisaties ter plaatse.

Om de kans op een succesvol onderzoek te vergroten, is de onderzoeksunit van Terre des Hommes druk bezig met de tips te koppelen aan andere informatie. „Ook al is het slechts een foto van iemand, dan nog kan het een belangrijk puzzelstukje zijn in een groot dossier”, legt Gideon van Aartsen van de hulporganisatie uit. Hij benadrukt dat het doel niet sec is om de pedo’s te pakken, maar ook te voorkomen dat ze op reis gaan. Uiteindelijk moeten de kinderen beschermd worden, aldus van Aartsen.