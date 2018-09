’Schaamteloze kraakactie’

Volgens een gemeentelijke ambtenaar omdat er geen aangiften tegen hen zouden zijn gedaan. Zelfs al lopen er reeds aangiften tegen hen, dan nog krijgt justitie er dus geen vat op.

Ik denk dat het tijd wordt dat we Lili en Howick eens gaan uitleggen hoe ze huizen moeten kraken. Dan kunnen ze in ieder geval langer blijven want de kans dat er iemand een aangifte tegen hen indient is verwaarloosbaar.

Wetten zijn er niet voor niets, maar dan gelden die ook voor iedereen zowel voor ’We are here’ lieden als voor Lili en Howick.

Frank A. Paardekooper, Zandvoort